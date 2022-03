Wéér rijdt tram 60 niet vanwege wisselstoring

Man (21) die Utrechtse huisarts dood wilde hebben en zelfs geld bood, is veroor­deeld tot training

Een 21-jarige man uit Hoeksche Waard is veroordeeld tot verplichte training omdat hij een Utrechtse huisarts in opleiding wilde laten vermoorden. Doel van de training is zijn gedachtes beter te sturen en herhaling te voorkomen.

9 maart