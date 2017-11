Weer twee weekenden geen treinen langs Driebergen

Zowel treinreizigers als automobilisten ondervinden hier hinder door. De NS zet bussen in en in het weekend van december gelden omleidingen voor automobilisten.

Meer hinder

In het weekend van 16 en 17 december wordt een tijdelijke hulpbrug aangebracht. De hulpbrug zorgt voor een verbinding tussen de Hoofdstraat en de Stationsweg en maakt het mogelijk de westelijke spoorwegonderdoorgang op de Hoofdstraat te bouwen. Verder wordt in dat weekend de overweg vervangen, worden damwanden aangebracht en zijn er asfalteerwerkzaamheden. Ook op 16 en 17 december rijden er geen treinen en zet de NS bussen in. Doorgaand verkeer op de Hoofdstraat ter hoogte van de spoorwegovergang is niet mogelijk; er zijn omleidingen via de Arnhemse Bovenweg, Breullaan, Odijkerweg en Driebergseweg.