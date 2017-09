Tegen Jeffrey S. uit Utrecht is in hoger beroep opnieuw vijf jaar cel geëist voor het doodschudden van zijn één maand oude dochtertje Chérise in 2013. Hij had eerder drie jaar cel gekregen, maar ging daartegen in hoger beroep.

Jeffrey en zijn toenmalige vriendin Caresse brachten hun kindje op 17 oktober 2013 naar het ziekenhuis omdat er iets mis was met haar. In het ziekenhuis bleek dat Chérise zeven of acht gebroken ribben had, een gebroken bovenbeen en bloedingen in het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was dit overduidelijk te wijten aan het hard door elkaar schudden van de baby. Op het moment dat dat gebeurd moest zijn, was vader Jeffrey alleen met het kind.

Jeffrey S. heeft altijd volgehouden dat er die ochtend niets bijzonders is gebeurd. Zijn advocaat voerde aan dat het de genetische afwijkingen die het kind had, wellicht de oorzaak van haar vroege dood konden zijn. Daar ging de rechtbank echter niet in mee. Na een strafeis van vijf jaar werd hij in 2015 tot drie jaar cel veroordeeld.

Computerspelletje

Ook beweert S. die ochtend computerspelletjes gespeeld te hebben. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz vroeg daarom vandaag aan het gerechtshof in Arnhem om de harde schijf van die computer uit te laten lezen. ,,Als hij op dat moment heeft zitten gamen en chatten, kan hij geen baby door elkaar geschud hebben.’’ Het hof beslist de komende dagen of dat onderzoek nog noodzakelijk is.

Omdat Jeffrey S. in hoger beroep ging tegen zijn straf, mocht Jeffrey S. dat vonnis in vrijheid afwachten. Daarna pleegde hij samen met een Friese vriend in april 2016 een gewelddadige overval op een huis in Groenekan. Daarvoor werd hij tot zes jaar cel veroordeeld. Die straf zit hij nu uit.

Donderdag moet S. weer terechtstaan, nu voor een gewelddadige overval op twee mensen in Nieuwegein in januari van dat jaar. Door zijn slachtoffers met een mes te bedreigen, wist hij ze een tas en bijna duizend euro afhandig te maken.