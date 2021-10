Wéér woningoverval in Houten: dit keer slaan nep-pakketbezorgers met pistool op hoofd van bewoner

Brand gesticht bij woning in Terwijde, politie zoekt getuigen

18 oktober Tegen een woning aan de Heinrich Bertéstraat in Utrecht is maandag 18 oktober rond 01.45 uur brandgesticht. De bewoners kwamen met de schrik vrij. De politie zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben, of mensen die een camera aan hun huis hebben hangen in de omgeving van de straat.