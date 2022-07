Weer zakkenrollers gegrepen in centrum van Utrecht: ‘Telefoon en slachtoffer herenigd na achtervolging’

Dit zwembad gaat komend weekend amper open door personeels­te­kort: ‘En t wordt juist zulk mooi weer...’

Slecht nieuws voor zwemliefhebbers uit Driebergen en omgeving en de talrijke toeristen op de campings: zwembad De Zwoer is nog maar beperkt open. Zaterdag sluit het bad om drie uur ’s middags en zondag gaat het buitenbad van De Zwoer niet eens open. ,,Dit is echt een probleem dat we niet eerder hebben meegemaakt.”

30 juni