Weerstand Denzel (13) zo laag dat iedere bacterie zijn dood kan zijn

De 13-jarige Denzel de Vriend ligt vanwege een tweede stamceltransplantatie al een maand in quarantaine in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Om hem een hart onder de riem te steken, vroeg zijn zus Shearon (18) via Facebook of mensen kaartjes naar hem wilden sturen. Hij kreeg er achthonderd.