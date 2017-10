Wees er snel bij! Groente graaien voor een prikkie op het Vredenburg

Op het Vredenburg staat de hele maandagmiddag een groentekraam van 200 meter lengte met duizenden kilo’s groenten. De kraam gaat de boeken in als de grootste groentekraam van Nederland en is op het Vredenburg neergezet in het kader van de Dutch Agri Food Week (DAFW), die vandaag is begonnen.

Het thema van de week is voedsel en gezondheid. Groentetelers en vertegenwoordigers uit de groentebranche, toeleverende industrie, wetenschap en overheid waren vandaag bijeen in TivoliVredenburg. Wethouder Victor Everhardt (volksgezondheid) en Marit van Egmond (Albert Heijn) verrichtten samen met de telers de openingshandeling van de grootste groentekraam. „Utrecht heeft gezond eten en leven in het hart gesloten en we doen er ook veel aan om onze stad gezonder te maken”, betoogde Everhardt tijdens de opening.

Drie euro per zak

Maar daarna kwam voor de bezoekers van de markt het echt interessante gedeelte. Voor drie euro kun je er een papieren zak kopen en zoveel verse groenten als erin passen. En dan blijkt er in zo’n zak toch behoorlijk veel groente te passen. In een rap tempo lopen de groenteliefhebbers langs de kramen tomaten, boerenkool, sla, komkommers, prei, pompoenen, lof en andere groenten van de telers van de grootste grutter van Nederland.

Daniël Antonie loopt zelfs met twee grote zakken groenten over het marktplein van het Vredenburg te slepen. „Mijn vriendin belde me dat je op het Vredenburg heel goedkoop groenten kon kopen. Ik ben maar even gegaan. Wij kunnen voorlopig even vooruit.”