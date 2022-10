Weggebruikers opgelet: de eerste nieuwe flitspalen zijn geplaatst in Utrecht... en er komen er nog meer

Agenten met kogelweren­de vesten en recher­cheurs in witte pakken in actie na harde knal in Utrecht

De politie is vannacht massaal in actie gekomen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn na een mogelijk schietincident. Agenten met kogelwerende vesten en rechercheurs in witte pakken waren actief op de Tweede Westerparklaan. Een politiehelikopter vloog een tijdje boven de wijk.

6 oktober