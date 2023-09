Weggebruikers opgelet: deze verkeerslichten in Leidsche Rijn gaan uit (en misschien wel voorgoed)

Snoeien, jongeren­wer­kers en méér toezicht: dit doet Utrecht tegen straatro­ven in Máximapark

De omgeving rond het Máximapark is al weken in de ban van een reeks brute straatroven. Overvallers zetten hun veelal jonge slachtoffers met geweld onder druk om persoonlijke bezittingen af te geven. Burgemeester Sharon Dijksma komt met maatregelen: agenten surveilleren op verschillende momenten in het park, jongerenwerkers houden een oogje in het zeil én het groen wordt extra gesnoeid.