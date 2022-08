Wegwerkzaamheden in Renswoude: hier moet je rekening mee houden

Waarom Barneveld geen dwang-azc krijgt zoals Tubbergen (en het COA toch ‘zeer tevreden’ is)

Met bange ogen kijkt menig ambtenaar naar de collega’s in Tubbergen, Overijssel. Welke gemeente is de volgende met een ‘afgedwongen’ asielzoekerscentrum? Barneveld in ieder geval niet, als het aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ligt. Sterker: het COA is in zijn nopjes met de aanpak van het kippendorp.

