Wegwerpmondkapjes? Vergeet ze! Uit deze mondkapjes van Marianne groeien bloemen

En dus zijn het géén wegwerpmondkapjes, benadrukt de grafisch ontwerper uit Utrecht meermaals: ,,Op de straatstenen doen ze niks. Ze moeten de grond in om de aarde te laten bloeien.’’

Moederschap

Ze is begaan met aarde en klimaat. ,,Dat was mijn uitgangspunt. Waarschijnlijk ben ik dat nog meer sinds ik moeder ben. Dan kijk je toch wat verder vooruit. Ook mijn drie kinderen moeten het straks goed hebben.’’

Terug naar die goddelijke ingeving. Die had ze in oktober vorig jaar. Ze werd ‘s morgens wakker en het idee was er. ,,Maar daarna duurt het nog een hele tijd, want je moet eerst helemaal bedenken waarvan je zo’n biologisch mondkapje met bloemzaadjes gaat maken.’’

Uiteindelijk worden haar mondkapjes (merk: Marie Bee Bloom) gemaakt van rijstpapier, met schaapswollen draadjes, rozetjes van plantaardige eierdozen en lijm op basis van aardappelzetmeel. Met in het mondkapje een weidemix van onder meer gipskruid, korenbloem en dille.

Voor niks geweest

Even was ze in januari bang dat al het werk voor niks was geweest. ,,Op tv ging het erover dat zoveel dieren verstrikt raken in die nare plastic wegwerpmondkapjes. Daarop hadden ze iets gevonden. Oeps, dacht ik. Toen kwam het: knip de draadjes eerst door. Tuurlijk, alsof iemand dat doet voordat-ie dat ding wegflikkert. Nee, dat was niet de oplossing.’’

Quote We hebben nu zo’n 20.000 stuks à 3 euro verkocht en 40.000 op voorraad Marianne de Groot-Pons

Diezelfde maand besloot ze, bij gebrek aan een producent, om zelf met haar man de mondkapjes te gaan maken. ,,Zaten we tijdens de avondklok aan de keukentafel te vouwen en te plakken. We waren best trots dat we er op een avond honderd konden maken.’’

Half februari kwam het project in een stroomversnelling. Influencer The Happy Activist komt langs en maakt een goed bekeken item over Marie Bee Bloom. ,,Daarna regende het bestellingen. Het was duidelijk dat we het met ons handwerk aan de keukentafel niet meer gingen redden.’’

Volledig scherm Marianne de Groot-Pons plant een mondkapje met zaadjes. © Angeliek de Jonge

Ze vond alsnog een enthousiaste producent en inmiddels zijn er al zes weken lang dertig mensen druk aan het vouwen. ,,We hebben nu zo’n 20.000 stuks à 3 euro verkocht en 40.000 op voorraad.’’

Ze vinden vast niet gretig aftrek op de partijdag van Forum.

,,Haha, zou op zich wel een goed idee zijn. Ze zijn trouwens wel een keer uitgedeeld op een partijdag van GroenLinks, ergens in Friesland. Maar de groep die op een simpele manier iets goeds wil doen is veel breder dan alleen die partij.’’

Uw biomondkapjes zijn vast beter dan de plastic blauwe die we op straat tegenkomen. Maar kunnen ze wat betreft duurzaamheid ook concurreren met katoenen?

,,Ik weet het niet. Katoen moet je ook oogsten, bewerken, naaien, en daarna regelmatig wassen in de wasmachine. Dat is een erg lastige rekensom. Het grote voordeel van die van mij: ze zetten uiteindelijk de aarde in bloei.’’

Waar zijn ze te krijgen?

,,Ik krijg al mailtjes uit Canada, Dubai en Brazilië. We versturen nu naar alle landen van de EU en Engeland, de rest moet nog even geduld hebben. Het is lastiger dan het lijkt, want je mag bloemenzaad niet ook zomaar overal heen sturen.’’

Is er een kans dat iemand ze gaat namaken?

,,Dat kan, maar niet onder mijn naam. Ach, uiteindelijk maakt de Aldi ook een soort Magnums. Ik wens ze succes, het is veel werk. Ze in China laten maken? Ik dacht het niet. Dan raak ik de controle kwijt en blijkt later dat Oeigoeren in werkkampen ze vouwen. Dus ga ik er zelf niet rijk van worden, maar ik hoop de wereld wel, inclusief de bijen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.