Weinig geld en ambtenaren: gaan nieuwe wethouders in Stichtse Vecht alleen op de winkel passen?

Dat inwoners kunnen trouwen of paspoorten aanvragen bij de gemeente is in Stichtse Vecht even niet vanzelfsprekend: er is een groot ambtenarentekort. Het nieuwe gemeentebestuur moet daarom eerst het ‘fundament’ van de gemeente op orde krijgen, hebben coalitiepartijen Lokaal Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen met elkaar afgesproken. Grote ambities en plannen staan voorlopig in de ijskast.