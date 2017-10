Wel kappen, maar voorlopig geen bedrijventerrein in Maarsbergen

Het bedrijf Wolfswinkel Reiniging wil graag verhuizen en uitbreiden op het nog te ontwikkelen industriegebied in Maarsbergen-Oost. Daarvoor moet een stukje bos langs de A12, het Haarbos, sneuvelen.

Slimmigheidje

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor Uitbreiding bedrijventerrein Maarsbergen-Oost in de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorlopig afgekeurd. De milieuvereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) zet de bodemprocedure door om het bedrijventerrein definitief van tafel te halen. Voorzitter Ruud Zweekhorst is teleurgesteld dat de bomen wel gekapt mogen worden. Dat laatste is een besluit van de provincie.

,,Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om de natuur een stem te geven'', aldus Zweekhorst. ,,We maken in Nederland regels en die moeten we naleven. Om via een economisch slimmigheidje de regels te overtreden, vinden we niet juist. De bomen mogen nu gekapt worden, omdat er geen schade meer gemaakt kan worden. Dank je de koekoek. Als je eerst alles weghaalt, dan is de natuur al geschaad. De provincie praat ook nergens over een dassenburcht. Dat is teleurstellend.''

Onaangenaam verrast