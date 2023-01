Wel veel regen, maar weinig problemen met hoog water in regio Utrecht

Het regent gestaag in Utrecht en omgeving. Maar waar ze even verderop bij Leerdam en Gorinchem het water in de Linge erg hoog staat en kelders dreigen onder te lopen, is er in deze regio nog niet veel aan de hand, zegt woordvoerder Anita Koolmees. ,,Alleen rondom Woerden is er wat overlast en hebben we een extra pomp geplaatst bij gemaal Snel & Polanen. Verder is het hoge water beheersbaar.’’