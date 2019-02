Weldoener schenkt 2.500 euro aan Ria (66) van failliete thuiszorg

Auto stukje verplaat­sen kost dronken man rijbewijs

23 februari De auto even een stukje verderop zetten, is een man in Vleuterweide in Leidsche Rijn vannacht duur komen te staan. Zijn vrouw parkeerde aanvankelijk de auto, maar hij zette de wagen vervolgens nog even een stukje verderop. Agenten lieten daarop niet alleen de vrouw, maar ook de man blazenzagen.