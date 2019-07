Welk gezinslid doodde Soraya Gooyer in hun flat in Overvecht?

Wie doodde Soraya Gooyer? Die vraag staat vandaag centraal op de rechtbank in Utrecht, waar twee van haar dochters en twee schoonzonen terechtstaan. Eind oktober 2017 kwamen de spanningen in de flat in Overvecht tot een triest dieptepunt binnen het probleemgezin aan de Bangkokdreef.

Schoonzoon Kevin N. (33) zit als enige nog vast, nadat hij zich samen met zijn vriendin Nadia H. (31), haar zus Nicole H. (33) en haar vriend Patrice (43) meldde bij de politie. Dat deed het viertal een kleine week nadat de politie na een tip de 58-jarige Soraya levenloos aantrof in haar eigen flat in Utrecht.

Soraya Gooyer woonde in de flat samen met de vier verdachten. De situatie in de flatwoning was verre van normaal, zeiden buurtbewoners eerder. Niet alleen waren er onderling spanningen, ook werden drank en drugs gebruikt. Op videofragmenten zijn volgens het Openbaar Ministerie ook gewelddadige handelingen van verdachte Kevin te zien.

Rattengif

Het ene verdachte koppel heeft ook het andere verdachte koppel beticht van een poging tot vergiftiging door middel van rattengif. Buren hoorden regelmatig geschreeuw en dichtknallende deuren in de stampvolle woning. Nicole zou het vermoeden hebben dat haar moeder Soraya haar zou hebben willen vergiftigen.

Uiteindelijk slaan ze Soraya alle vier meerdere keren, blijkt uit het strafdossier. Dat hebben ze allemaal ook bekend tijdens politieverhoren. De avond na de mishandeling bleek Soraya dood in haar bed te liggen.

Onderzocht

Hoofdverdachte Kevin stond al meermaals voor de rechtbank. In 2009 bijvoorbeeld, omdat hij iemand ernstig zou hebben bedreigd en afgeperst. Hij dreigt nu tbs met dwangverpleging te krijgen, bleek tijdens een eerdere tussentijdse zitting in deze zaak. Hij is door psychiaters en psychologen onderzocht in het Pieter Baan Centrum.