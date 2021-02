Welk kind is het meest geschikt om familiebedrijf over te nemen? Provincie helpt ondernemers en dat wérkt

Jos (59) en Ton (62), de allerlaat­ste witlofkwe­kers van de provincie, stoppen ermee: ‘Het waren mooie tijden’

23 januari Hadden Jos (59) en Ton (62) Bunschoten vroeger vele collega’s in Vinkeveen, nu is hun witlofkwekerij de laatste die nog is overgebleven. Nog even dan. Want de broers hebben besloten te stoppen. Daarmee verdwijnen de laatste professionele witloftelers uit de provincie Utrecht. ,,Jammer’’, stelt Ton. ,,Dat gaan we zeker missen.’’