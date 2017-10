Wens vervuld voor Rinie (72): eindelijk een ritje op een paard

In een woord fantastisch. Dat is hoe de 72-jarige Rinie Veenman uit Maarssen haar eerste rit op een paard omschrijft. Haar grote wens om eens paard te rijden ging in vervulling in het kader van de Nationale Ouderendag.

Al haar hele leven droomt Rinie ervan om op een paard te rijden. Ze noemde zichzelf vroeger zelfs een paardenmeisje. ,,Ik ging trouwen en ik kreeg kinderen, helaas kwam het er toen nooit meer van.’’ Inmiddels is haar man overleden en is Rinie al zes jaar alleen. ,,’s Middags ga ik vaak een spelletje doen in het bejaardenhuis zodat ik niet de hele dag alleen ben. Vooral de avonden zijn eenzaam. Dit uitje is daarom extra bijzonder.’’

Deze week was het eindelijk zover en werd haar wens in vervulling gebracht. ,,Het was geweldig. Ik zat zo hoog en het was zo’n mooi paard.’’ Een half uur lang reed Rinie op Picasso rondjes door de bak van Manege de Gagel. Daarna hielp ze met het afzadelen van het bruin met witte paard. ,,Ik heb zoveel mogelijk proberen te doen, want dat hoort er natuurlijk ook bij.’’

Eng

,,Ik had verwacht dat ik het heel eng zou vinden, maar het viel gelukkig erg mee. Toen ik naast het paard stond, dacht ik wel eventjes: jeetje, wat een groot beest.’’ De dochters van Rinie vonden het ook spannend dat hun moeder dit ging doen, maar zelf had ze geen twijfel. ,,Ik dacht bij mezelf: deze kans laat ik niet schieten.’’

Volledig scherm Rinie maakt kennis met Picasso. © Milou Oomens

Waar de liefde voor de dieren vandaan komt weet Rinie niet. ,,Al vanaf jongs af aan vind ik het zulke mooie dieren. Ze hebben me altijd aangetrokken.’’ Jaren geleden had Rinie een minder prettige ervaring met een paard. ,,Ik liep eens met mijn man naar beukennootjes te zoeken, toen ik ineens iets hoorde. Ik keek op en ik stond oog in oog met een enorm paard. Hij had schuim rond zijn mond staan. Toen schrok ik wel behoorlijk.’’ Toch is haar liefde voor de dieren niet verdwenen.