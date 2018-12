Wensambulance brengt zieke Arlette (7) in haar prinsessenjurk naar Disney On Ice

Ze draagt een blauwe Frozenjurk, een kroontje met Rapunzel erop in haar ingevlochten haar en ze roept enthousiast ‘joepie!’ als ze hoort dat ze bijna klaar is voor vertrek. Anders dan bij veel andere zevenjarigen zit er onder dat vrolijke jurkje een scala aan slangetjes en apparatuur. Als ze met veel zorg in de ambulance is geladen en alle metertjes en monitors nog steeds de juiste cijfertjes aangeven, zingt ze uit volle borst mee met Let it go uit de Disneyfilm Frozen.