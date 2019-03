Werd Utrechtse pakketbezorger écht overvallen of zat hij in het complot?

Drie jonge Utrechters ontkennen stellig dat zij een overval op een pakketbezorger vorig jaar in Utrecht in scène hebben gezet. Bij de roof werd onder meer politiekleding buitgemaakt. Vandaag staan de mannen terecht.

Tugrul S. (19 jaar), Tolga A. (19) en Yusuf T. (21) zouden de overval op 27 februari vorig jaar volledig hebben geregisseerd. Tugrul was de overvallen pakketbezorger van Mikropakket, die in de Utrechtse wijk Kanaleneiland beroofd werd van 54 pakketten. Hij werd opgesloten in zijn eigen busje, nadat onder meer politie-uniformen, auto-onderdelen en sieraden werden meegenomen.

Teruggevonden

De politiekleding werd vorig jaar teruggevonden. Ook trof de politie spullen aan om een plofkraak te plegen, zoals bivakmutsen, een gestolen Audi, valse kentekenplaten en wapens, waaronder een handgranaat en uzi. Verder werden zware wapens zoals een mitrailleur gevonden in woningen en in garageboxen in Kanaleneiland en Bilthoven. Net als huurcontracten en sleutels, die als bewijs worden gezien.

De politie begon vorig jaar een groot onderzoek naar de gestolen uniformen, omdat gevreesd werd dat de verdachten die gingen gebruiken om overvallen te plegen. De drie verdachten werden tijdens die zoektocht maart vorig jaar opgepakt. Een maand later werd alle politiekleding teruggevonden. Daarna doorzocht de recherche drie huizen en twee garageboxen in Utrecht.

Pizza

De mannen kenden elkaar onder meer van samenwerken bij een pizzabezorgservice in Kanaleneiland. Pakketbezorger Tugrul ontkende vandaag op de zitting dat een onderschept gesprek in december 2017 met Yusuf ging over een overval, op het moment dat hij als pakketbezorger alleen op pad zou zijn. ,,Dat gesprek was in het Turks en is verkeerd vertaald. Dat ging over uitkleden, nadat we een week eerder een film over gigolo’s hadden gezien.’’

Yusuf: ,,Ik kan me niet herinneren dat ik in een chatgesprek heb gezegd dat ik Tugrul zou overvallen.’’ Hij bood de dag na de overval veertig beschermhoesjes aan voor een telefoon, waarvan er zestig gestolen waren bij de overval. ,,Ik wist niet dat die spullen gestolen waren, ik kreeg ze via een kennis van wie ik de naam niet wil noemen.’’

Over de beroving die ongeveer drieënhalve minuut duurde verklaarde Tugrul: ,,Ik wou niks geks doen, ik wou dat het zo snel mogelijk over was. Het ging kalm.’’ Verdachte Tolga was veel minder spraakzaam: ,,Ik was niet betrokken en beroep me verder op mijn zwijgrecht.’’