Wereld achter lijntje cocaïne is dichterbij dan je denkt: ‘Dat grammetje maakt wél uit’

Plots is daar die razendsnelle Audi. Het is een vroege zaterdagmorgen als de 21-jarige Ghizlane, die onderweg is naar haar werk bij de Action, met bijna 100 kilometer per uur van de weg wordt geramd door een zwarte auto. Ghizlane belandt in het water en wordt na 17 minuten gered. Elf dagen later overlijdt ze in het ziekenhuis.



De veroorzaker van het ongeluk is een 26-jarige man uit Vianen, die al de hele nacht keihard door de stad scheurt in deze zwarte Audi. Nadat hij Ghizlane ramt, alarmeert hij niemand. De man gaat ervandoor, terwijl de jonge vrouw met auto en al in het water ligt. Bewezen wordt het nooit, maar het OM is ervan overtuigd: deze Soufiane S. zat op 9 december 2016 met lachgas en drank op achter het stuur. De lachgaskokers worden in de auto gevonden.