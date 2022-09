Wereldberoemde Jimmy Nelson fotografeerde 35 inheemse stammen, nu komt hij naar Breukelen

De wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson komt vrijdag 7 oktober naar Breukelen. In boekhandel van Kralingen signeert hij zijn nieuwe boek Between the Sea and the Sky .

Nelson is vooral bekend van zijn boek Before They Pass Away. Voor dit enorme project reisde de Britse fotograaf drie jaar lang de wereld rond en fotografeerde hij 35 inheemse stammen in onder Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Australië. Zelf vertelde hij hierover dat het soms maanden duurde voordat hij de stammen had gevonden en vervolgens nog eens weken voor hij hen vertrouwen had gewonnen en hen kon fotograferen.

Noodgedwongen in Nederland

Zijn nieuwste boek Between the Sea and the Sky gaat over Nederland. De fotograaf verbleef tijdens de lockdown in 2020 noodgedwongen in ons land. Hier fotografeerde hij verschillende gemeenschappen in klederdracht en de omgeving die hen gevormd heeft, van het noorden tot het zuiden van Nederland.

In 2018 publiceerde hij het boek Homage to Humanity, met daarin foto’s van dertig inheemse volkeren en interviews met stamhoofden. Voor het verhaal reisde hij samen met de Nederlandse fotograaf Stephanie van der Wiel, die hij ontmoette tijdens een expositie van zijn werk in Nationale Etnologie Museum in Leiden.

