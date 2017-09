Wereldfietser is terug: 'ben ik werkelijk waar rondom die aardkloot gefietst?'

Zijn fiets is smerig en de felgele fietstassen zijn vaal geworden, maar Rick Creemers (24) zelf is geen spat veranderd. Vandaag keert de wereldfietser uit Utrecht na twee jaar terug naar de Domstad. Het AD fietste op zijn een-na-laatste etappe een stukje mee.

Met een grote lach op zijn gezicht verschijnt Rick Creemers op het Raadhuisplein in Heerlen. Het is dezelfde grote glimlach waarmee hij twee jaar geleden van onder de Domtoren vertrok op een fietstocht rond de wereld, zijn droom achterna. Bijna 55.000 kilometer heeft hij in de benen, en deze vrijdag komen daar nog zo’n 128 kilometer bij. Van Heerlen via Roermond naar Nijmegen gaat hij.

,,Een omafiets! Ik moet ook weer een omafiets kopen als ik in Utrecht woon. Ik ga deze fiets niet zomaar ergens neerzetten”, roept hij uitbundig als hij ziet waar zijn fietsgenoot van vandaag mee is verschenen. Maar het volstaat voor de vlakke route die hij ter plekke op zijn telefoon via Google Maps uitzet. ,,Internet! Je hebt hier overal internet. En zo goed dat je er ook over mag zeuren als het even niet zo goed werkt. In Afrika mag je blij zijn met een telefoonsignaal.”

Opa Creemers

Via Brunssum gaat de route, met even een toeristische stop op de Brunssummerheide. Opa Creemers fietst de eerste kilometers Heerlen uit ook even mee, maar neemt daar afscheid. ,,Hier naar rechts, bij de kerktoren links en dan is het één rechte weg rechtdoor”, instrueert hij zijn kleinzoon. Ja ja, zie je hem denken, ik ben rond de wereld gefietst, dus de weg naar Roermond vind ik ook nog wel.

Quote Toen ik wegging, dacht ik echt: poeh. Maar het is wel heftiger geworden dan ik van tevoren had durven dromen Rick Creemers

,,Het is eigenlijk maar zo’n aardklootje. Naar Nepal? Dat is eigenlijk niks. Toen ik wegging, dacht ik echt: poeh. Maar het is wel heftiger geworden dan ik van tevoren had durven dromen.” Uiterlijk lijkt Rick dan wel geen spat veranderd, maar aan zijn ogen zie je het wel. Die hebben dingen gezien die op zijn netvlies gebrand staan. Positief én negatief. Het is zo ongeveer het enige moment op de hele route dat de lach van Ricks gezicht verdwijnt, als hij het heeft over een dodelijk ongeluk dat vlak voor zijn ogen gebeurde. ,,Ik heb daar wel hulp voor gezocht, daarom kan ik er nu überhaupt over praten.”

Herinneringen

Volledig scherm De Utrechtse wereldfietser Rick Creemers is weer in Nederland. © AD Maar de glinstering in zijn ogen, weliswaar onzichtbaar achter zijn zonnebril maar toch zeker daar, keert weer terug als hij het over Antarctica heeft. ,,Bergen ijs van wel honderden meters hoog! En als je geluk hebt – en dat had ik – zie je een enorm stuk ijs afbreken en in het water nog eens helemaal om zijn as tollen. Als je foto’s ziet van Antarctica, dan kan je je nog niet voorstellen hoe het daar werkelijk is. Bij elke foto komen bij mij nu alle herinneringen terug.”

Maar het einde van de fietstocht met letterlijke en figuurlijke pieken en dalen komt nu in zicht. Bij Heerlen kwam hij donderdag de Nederlandse grens weer over. In de stromende regen. ,,Het was wel weer echt Nederlands weer. Zo van: hallo, welkom terug.” Op de route van vandaag, die nog even door Duitsland komt, doet hij het daarom, in de zon, nog even dunnetjes over. Met gestrekte armen gaat hij bij het grensbord staan en komt er vervolgens jammerend weer vandaan: auw, brandnetels. ,,Ik kan het zelf nog niet geloven: ben ik werkelijk waar rondom die aardkloot gefietst? Ja, aan mijn bankrekening kan je het zien.”

Feest in Utrecht

Het moment dat hij eventjes beseft dat hij zaterdagmiddag weer in Utrecht staat, is het enige moment op de route dat hij echt even stil is. ,,Gek hè’’, concludeert hij. Een heel feest heeft hij georganiseerd, waar veel van zijn vrienden, familie, sponsors, potentiële werkgevers, media en zelfs de burgemeester langskomen.

Quote Als mijn vriendin klaar is met studeren, zouden we best nog een keer zoiets willen doen Rick Creemers