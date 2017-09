Wereldfietser Rick Creemers na 55.000 kilometer terug onder de Dom

Rick Creemers (24) reed vandaag tegen half zes onder de Domtoren door het plein op. In omgekeerde richting verliet hij twee jaar geleden per fiets zijn stad.

55.000 kilometer later is Creemers weer terug en wordt onthaald door familie, vrienden, bekenden én burgemeester Jan van Zanen. Creemers is zichtbaar ontroerd. ,,Het komt nog niet echt bij me binnen. Daarvoor gaat alles te snel nu. En er zijn zoveel mensen. Wow, ik heb er geen ander woord voor.’’

Trouwens ook onbekenden, op het oog toeristen, zijn op het spektakel afgekomen en willen met hem op de foto. Maar dat hij oogt als een beroemdheid, gaat er bij hem niet in. ,,Nee hoor. Ik ben een gewone jongen die per fiets zijn droom achterna is gereden. Mijn boodschap is: als je iets echt wilt, dan kan het ook. Voor mij was afstappen geen optie.’’

Creemers deed het Midden-Oosten aan, Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika, Antarctica en Afrika. ,,Het genieten onderweg is nooit gestopt. Dat kwam vooral door de bevolking die ik ben tegengekomen. Ook arme mensen die zo goed als niks hadden, deelden alles met me. Ze vonden het een eer om het schaarse water op te pompen en met mij te delen. Zo geweldig.’’

Rick Creemers legt na aankomst zijn zusje uit hoe mooi het was.

Nu is hij weer terug en wordt de volgende uitdaging om zich weer aan te passen aan het ‘gewone leven’. ,,Dat gaat niet meevallen, dat weet ik. Ik zie dat als een volgend avontuur. En ik ga mijn boek schrijven. Maar ook snel naar Anna, mijn vriendin, ik mis haar nu al. Ken je het verhaal hoe ik haar heb ontmoet?’’

Waarna hij onstuitbaar en enthousiast vertelt over zijn ontmoeting met deze Oostenrijkse vrouw in Kathmandu, in het verre Nepal. Zij backpacker, hij per fiets bezig aan een wereldreis. ,,Het vonkte, maar we moesten onze eigen weg gaan. 19 maanden hebben we moeten wachten, daarna zagen we elkaar weer. En het was nog mooier dan voorheen.’’