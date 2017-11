Wereldnatuurfonds beloont slim Utrechts plan voor natuurbescherming

Hun inzending was één van de twee uit een totaal van 47 innovatieve ideeën uit veertien landen die beloond werden met een geldbedrag. Het is de eerste editie van de Human Wildlife Conflict Tech Challenge van WILDLABS en WNF.

Het voorstel van Tim van Dam en Laurens de Groot is gericht op het tegengaan van confrontaties tussen olifanten en mensen. Hun idee is gebaseerd op de hypermoderne wireless LoRaWAN™ (Long Range Wide Area Network) technologie. Allerlei sensoren kunnen worden gekoppeld aan het netwerk om bijvoorbeeld dieren te detecteren of stroomlekkages te signaleren in elektrische hekken, die gebruikt worden om olifanten buiten de deur te houden. De sensor zet een alarmsysteem in werking dat mensen waarschuwt dat bijvoorbeeld een hek niet goed werkt.