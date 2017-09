Wereldrecordhouder Komon doet mee aan Singelloop

Update Plofkraak in Utrecht veroorzaakt enorme knal; in Soesterberg mislukt een poging

3:33 Een plofkraak aan de Briljantlaan in Utrecht heeft vannacht heel wat mensen doen wakker schrikken. De harde knal was tot ver in de omtrek te horen. Later in de nacht was het raak in Soesterberg, waar het niet verder kwam dan een poging.