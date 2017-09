Werkhoven start met pilot ‘Groen aan de Buurt’

Bus van zzp'er Dennis gebruikt bij ramkraak: 'Da's naar wakker worden'

17:20 De bestelbus waarmee woensdagnacht de gevel van een kledingzaak in Veenendaal werd geramd, is terug bij de rechtmatige eigenaar. De bus werd diezelfde nacht gestolen voor de deur van Dennis Heijting, zzp'er met een bouwbedrijf aan de Kastanjelaan in Veenendaal.