Werkhoven treurt om dood 36-jarige Floor: ‘Dit komt hard aan in zo’n klein dorp’

Voor de tweede keer dit jaar is het dorp aan de Krommerijn opgeschrikt door een dodelijk ongeval. In februari ging het om een 18-jarig meisje. De 36-jarige vrouw die vanmorgen omkwam, wilde vermoedelijk de bus halen en stak door het gat in de heg de weg over, waarbij ze een aankomende auto over het hoofd zag en werd aangereden. De vrouw werd volgens ooggetuigen afgezet door een man met een scooter die richting Odijk reed. Meteen na de klap draaide de man, volgens meerdere getuigen de ex-echtgenoot, om om te zien welk drama zich voltrok.

Bij de bushalte ligt een voetgangerstunnel, maar volgens omwonende Ton Hersbos steken dagelijks tientallen voetgangers met haast de weg over door het gat in de heg. Dorpsbewoner Ferdinand Harts, die komt kijken op de plek des onheils, bevestigt dat. ,,Maar ik moet erbij zeggen dat het tunneltje ook vaak slecht begaanbaar is doordat er water of modder instaat. Het beste zou zijn als ze een lang hek plaatsen op de plek van de heg, zodat je niet meer kunt oversteken.”

Kinderen

Bij de Pastoor Delteykschool, waar de twee kinderen van de verongelukte moeder op school zitten, staan moeders te praten. Ze kunnen het ongeluk nauwelijks bevatten. De directeur van de school heeft alle kinderen in de kring geroepen om ze op de hoogte te brengen van wat er is gebeurd met de moeder van twee klasgenootjes. ,,Ik heb helaas geen tijd voor u nu, want we zijn druk met de opvang en informatie van de kinderen en ouders.”

Bij Anno’s Dagwinkel, de enige supermarkt in het dorp, is het ongeval het gesprek van de dag. ,,Dit komt hard aan in zo’n klein dorp”, zegt eigenaar Anno van den Berg. ,,De vrouw was hier dinsdag nog in de winkel. Een ontzettend aardige vrouw. Ze kwam uit Utrecht en woonde hier nu een jaar of drie. Ze was huisschilder en gescheiden. Ik mocht haar erg graag. Laat ze maar gauw een hek bij die weg neerzetten, want het is al zo vaak maar net goed gegaan.”

In shock

Bij de bushalte aan de provinciale weg komen de hele dag inwoners langs. De plek des onheils trekt dorpsbewoners aan. Er ligt inmiddels een bos bloemen. Tijn Verdonk (14) staat er ook, samen met zijn moeder. Tijn stond op de bus te wachten toen hij het ongeluk zag gebeuren. ,,Ik ben nog een beetje in shock”, zegt hij. ,,Hij was met de bus onderweg naar school in Utrecht”, zegt zijn moeder. ,,Uiteraard is hij niet gegaan. Ik vond het goed om nog even met hem naar de plek te gaan. Dat is goed voor het verwerkingsproces.” Wezenloos staart Tijn in het niets. Waarop zijn moeder en Tijn weer in de auto stappen om naar huis te gaan.

Een volgend groepje jongeren komt al aan bij de plek. Aangedaan wijzen ze naar de gemarkeerde plek op het wegdek waar het slachtoffer eerder de dag nog lag. Een meisje huilt. ,,Ik steek zelf ook weleens op deze plek over. Je denkt er niet bij na dat zoiets kan gebeuren. Wat een drama.”