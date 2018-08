Werkstraf geëist tegen ex-ambtenaar Lopik voor sabotage rioolsysteem

De hacks gebeurden in november 2017 en januari 2018. De eerste keer werden duizenden bestanden gewist, waardoor het rioolwatersysteem drie dagen niet op afstand was te besturen. Bij de tweede sabotage werden pompen aangezet, afsluiters dicht gezet en storingsmeldingen gewist.

De politie deed uitvoerig onderzoek en kwam uit bij Wilfred Z., die eerder verantwoordelijk was voor het riool in Lopik. Z. was in 2016 op non-actief gesteld vanwege een integriteitskwestie en een half jaar later uit dienst gegaan.

Inloggegevens

De politie constateerde dat in de periode rondom de sabotage is ingelogd in het gemeentelijk rioleringssysteem vanaf verschillende IP-adressen die zijn te linken aan Z. De verbindingen werden gemaakt vanaf het huis van Z. in Bergambacht en zijn ouders in het Overijsselse Zwartsluis. Er werd gebruik gemaakt van inloggegevens waarover Z. beschikte. Ook leidden sporen naar de laptop die hij gebruikte toen hij nog in dienst was bij de gemeente.

De verdachte ontkende vandaag voor de meervoudige strafkamer bij de rechtbank in Utrecht en zegt niet te snappen wat er is gebeurd. Hij zegt dat zijn vertrek bij de gemeente uiteindelijk goed is afgehandeld en dat hij geen wrok koestert. Verder verklaart Z. de laptop te hebben achtergelaten op het gemeentekantoor op de dag dat hij op non-actief werd gesteld. Het apparaat is spoorloos, want ook de gemeente kan hem niet vinden.

Voorarrest

Z. heeft achttien dagen in voorarrest gezeten. Het Openbaar Ministerie concludeert dat Z. de dienstverlening van de gemeente Lopik in gevaar heeft gebracht en eiste de maximale werkstraf van 240 uur. De officier zei slechts te gissen naar het motief: mogelijk wrok tegen de voormalige werkgever.

De advocaat van Z. pleitte voor vrijspraak. Ze bestrijdt dat technisch is aangetoond dat het Z. was die het computersysteem is binnen gedrongen. Ook vindt ze dat de aangebrachte schade veel minder groot is dan het OM stelt, omdat er geen gevaar is geweest. De raadsvrouw hekelde verder de omgang van Lopik met computerveiligheid: wachtwoorden werden niet aangepast en er is onzorgvuldig omgegaan met laptops, zegt ze.