Werkstraf geëist voor sollen met lichaam Rooie Willem

Harrie van der V. hielp in november 2015 zijn vriend John R. met het lichaam van glazenwasser Willem Woertman, ook wel bekend als Rooie Willem. Het lijk lag al enkele dagen in de flat van John R. in Overvecht. John R., die inmiddels is veroordeeld tot zeven jaar celstraf, zou het lichaam later afleveren bij het politiebureau in Maarssen.

Harrie van der V., die dakloos was, verklaarde dat hij naar John. R. was gekomen omdat hij onderdak bij hem zou krijgen. In de flatwoning zag hij de dekenkist staan en rook hij meteen de lijkgeur. Harrie van der V. riep zijn vriend op zich aan te geven. Een dag later hielp Harrie van der V. zijn vriend met vervoeren van het lijk uit de flat. Uit loyaliteit, zo zei hij tegen de rechter. Met een steekwagentje vervoerden ze de kist naar de bestelbus die beneden in het portiek gereed stond.

Waarom moest het lijk uit de woning als de vriend van Harrie zich toch zou aangeven? Dat wilde de rechter van Harrie weten. Die antwoordde dat het een soort vriendendienst was. ,,Achteraf had ik het anders moeten doen.’’

Rouwverwerking

De officier van justitie vond dat Harrie een ernstig strafbaar feit pleegde. ,,Hij nam het risico dat het lichaam zou verdwijnen. Daarnaast schond hij het respect naar het dode lichaam. Dat maakt de rouwverwerking voor de nabestaanden zwaarder. Er is gesold met een dood lichaam.’’