‘Werkstraf voor kopschoppers niet per se te mild’

Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs vindt niet per definitie dat er te lage straffen zijn geëist tegen de Veenendaalse ‘ kopschoppers ’. Deze groep jongeren schopte vorig jaar op Koningsdag in Arnhem twee broers uit Lunteren op grove wijze in elkaar.

Op sociale media zoals Facebook en Twitter reageerden veel mensen geschokt en met ongeloof op de ‘onvoorstelbaar lage straffen voor een dergelijk zwaar vergrijp.’ De officier eiste tegen twee meerderjarige verdachten 180 uur werkstraf voor openlijke geweldpleging. Tegen de minderjarigen werden (lagere) werkstraffen geëist.

Strafrechtadvocaat

Pieter van der Kruijs was de advocaat van Benno L, de zwemleraar die werd verdacht van misbruik van tientallen meisjes. De Bossche strafrechtadvocaat mengt zich geregeld in actuele discussies op zijn vakgebied. In het vaktijdschrift Strafrecht hoopt hij binnenkort te publiceren over het thema van de ogenschijnlijk milde taakstraf.

,,Mijn punt is, dat je dit soort daders die spijt betuigen en tot inkeer komen, niet per se in de cel moet stoppen. Ook al is dat vaak wel de roep in de samenleving. Inkeer en spijt is wat wij als samenleving uiteindelijk graag willen zien. Volstaan met een taakstraf zou je kunnen opvatten als een uitnodiging aan verdachten om tot inkeer te geraken.’’

Medaille

De andere kant van de medaille geldt overigens net zo hard, zegt Van der Kruijs. ,,Als daders geen berouw tonen, geen enkel initiatief richting slachtoffers ondernemen, en niet tot inkeer wensen te komen, dan moet wél altijd de volle mep worden opgelegd. Dan is onvoorwaardelijke straf juist wél op zijn plaats.’’

Een van de slachtoffers, de oudste broer, liep bij de knokpartij een gebroken neus op en heeft nekklachten. Hij incasseerde tientallen klappen. De jongste liep gekneusde ribben op en kreeg een harde karatetrap in zijn buik. Daarnaast is er de psychische schade.

Camerabeelden

Pas toen een omstander tussenbeide sprong, kwam er een einde aan de knokpartij. De bloedspetters zaten toen letterlijk op de muur. Van de mishandeling bestaan camerabeelden, maar de politie zag ervan af die uit te zenden omdat ze te confronterend waren.

De Veenendaalse jongeren maken deel uit van de Ellekootgroep, die vaker voor problemen heeft gezorgd in en rond winkelcentrum Ellekoot in hun woonplaats. Bij sommige inwoners bestaat nu de vrees, dat de jongeren het gevoel hebben ‘hun gang te kunnen gaan’, omdat er blijkbaar toch niet veel meer dan een werkstraf te vrezen valt.

Wachttijd

In het geval van de Veenendaalse kopschoppers heeft het zestien maanden geduurd, voordat hun zaak voor de rechter kwam. Dat is veel te lang, zegt Van der Kruijs. Mede vanwege die lange wachttijd eiste de officier van justitie ook geen onvoorwaardelijke straffen.