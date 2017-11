De voetballer van Cambuur Leeuwarden, in het verleden uitkomend voor FC Utrecht, had in de zomer van 2015 seks met het meisje. Drie andere mannen uit Hoogland en Amersfoort maakten zich daar eveneens schuldig aan. K. zei onlangs tegen de rechter niet te weten dat het meisje minderjarig was.

Van de drie andere verdachten kregen er twee werkstraffen van 180 uur, de derde werd vrijgesproken. Tegen Issa K. was 240 uur geëist, maar omdat hij volledige openheid van zaken gaf en spijt betuigde, minderde de rechtbank zijn straf.

Chatgesprekken

De zaak kwam aan het rollen in augustus 2015, toen de moeder van het meisje aangifte deed. Dat deed ze nadat haar dochter door de politie in een auto werd aangetroffen met Issa K. Beiden hadden op dat moment weinig kleren aan. In de telefoon van het meisje werden vervolgens door de politie verschillende chatgesprekken aangetroffen tussen het meisje en zes verdachten, die zeer expliciet van aard waren.