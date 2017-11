Werkt de roltrap bij Utrecht CS? Ja of nee

Sinds 10 oktober houdt hij via zijn Twitteraccount bij of de roltrap aan de Jaarbeurszijde werkt of niet. Dagelijks komt Kempers hierlangs en laat hij middels een simpele ja of nee weten aan zijn volgers of de roltrap werkt of niet. ,,Dit is als grap begonnen maar ik ben van 5 volgers naar 267 volgers gegaan.’’