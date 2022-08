Werkzaamheden St. Josephlaan duren week langer dan verwacht

Het wordt warm! Maar pas op: ‘Ga naar een officiële zwemplek, dan spring je niet op een fietswiel’

Het is weer tropisch heet en de behoefte aan een koele duik is daarom groot. We vragen zwemwaterinspecteur Piet Cuijpers (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht) of het verstandig is om overal maar in te duiken.

