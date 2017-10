Werkzoekende vluchtelingen gaan speeddaten met Houtense ondernemers

In Houten gaan 35 vluchtelingen morgen speeddaten met lokale bedrijven. Ze hopen zo aan een baan te komen en verder te kunnen integreren in de lokale samenleving.

De speeddate met vluchtelingen met een verblijfsstatus is onderdeel van de jaarlijkse Houtense Ondernemersdag. Journalist Jort Kelder is dagvoorzitter. De speeddate wordt georganiseerd door de Houtense Werktafel. Dit is een gemeentelijk initiatief dat langdurig werklozen persoonlijk benadert om ze aan werk te helpen. ,,We voelen de behoefte aan maatwerk,’’ aldus verantwoordelijk wethouder Kees van Dalen.

Integratie

Coördinator van de Houtense Werktafel is Heleen Roossien. Zij legt uit dat de vluchtelingen die meedoen aan de speeddate ’s ochtends worden getraind, waarna zij zich ’s middags presenteren aan de plaatselijke ondernemers. ,,In Houten is de integratie van vluchtelingen al vergevorderd, deze mensen zijn klaar voor de volgende stap: een baan vinden om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.’’

Houten heeft sinds vier jaar geen eigen sociale dienst meer. Deze is opgegaan in de regionale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), samen met Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik. Hier staan 580 bijstandsgerechtigden uit Houten in de bakken. ,,De organisatie hebben we op afstand gezet. Het kantoor van WIL staat in Nieuwegein. Maar om mensen die al langere tijd in de bijstand zitten aan het werk te krijgen, blijkt de menselijke maat op lokale schaal van groot belang. Het helpt enorm, als we hen letterlijk in de wijken komen opzoeken,’’ aldus Van Dalen.

Ontmoetingen

Vanochtend was er een eerste bijeenkomst in De Meerkoet aan de Meerkoetweide. Heleen Roossien: ,,We praten in groepjes van zes mensen aan één zogenoemde dialoogtafel. We vragen ze dan: wat maken jullie mee, waar lopen jullie tegenaan, en hoe kunnen we jullie helpen?’’

Om te de werkzoekenden te kunnen helpen, organiseert Roossien ook bijeenkomsten met ondernemers. Met hen gaat ze in gesprek over zaken als wat erbij komt kijken als een bedrijf een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst neemt, of iemand die al drie jaar thuis zit en gedemotiveerd is geraakt. ,,De Houtense Werktafel is niks anders dan een netwerk van werkgevers, gemeente, onderwijs, sociale ondernemingen, lokale initiatieven en uiteraard werkzoekenden die weer aan de slag willen. Het gaat om het organiseren van ontmoetingen.’’

