Wesley’s autodans: niet goed te praten, maar ook ontroerend

Op het achterplecht van een meterslang jacht voor de kust van Capri, omringd door kirrende modellen in piepkleine bikinietjes en geüniformeerde bedienden die knipmessend de champagne bijschenken. In de vip-booth van een club op Ibiza, met bottle service en discrete neusversnapering, in gezelschap van zangeresjes, deejays en beroemde vechtsporters. Of op het parelwitte bountystrand van een privé-eiland in de Stille Zuidzee dat eigendom is van een Russische oligarch.



Zo, stel ik mij voor, brengen rijke, beroemde voetballers hun zomer door. Nou ken ik geen rijke, beroemde voetballers. Ik kan er dus helemaal naast zitten. Misschien gaat Ronaldo elk jaar met de familie op fietsvakantie in de Ardennen, en zit Messi bij voorkeur op een knusse ANWB-camping in de Vaucluse. Je weet het niet. Maar wat je er als gewone sterveling van meekrijgt, via de roddelrubrieken en sociale media, voldoet goeddeels aan bovenstaand beeld.



Misschien is dat wel de reden dat ik een wonderlijk gevoel van ontroering in mij voelde opwellen, toen ik las dat Wesley Sneijder afgelopen weekeinde in de Balderikstraat op een auto heeft staan dansen.