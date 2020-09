Wesley Sneijder eist maatregelen KNVB na racistische post aan het adres van zijn club DHSC

VIDEO Hans heeft 100.000 cactussen: ‘Die hobby is wellicht uit de hand gelopen, ja’

25 september De cactus is hip! Maar dat wist Hans Biesheuvel natuurlijk al lang. In zijn kwekerij staan er - geloof het of niet - 100.000 in alle soorten en maten. ,,Van New York en Buenos Aires tot Moskou: de hele wereld bestelt bij mij een cactus. En die planten komen gewoon uit een kas in Lexmond.”