Wesley Sneijder geschorst: hij schold scheidsrechter uit voor ‘paardenlul’

Eten in een kas en zien hoe de groente op je bord groeit, in dit Utrechtse restaurant kan het

31 augustus Vier jaar lang werkten ze aan hun droom in Utrecht-Oost: in een stad duurzame groenten, cressen, eetbare bloemen en kruiden telen. Chef-koks wisten ‘de Stadsjochies’ al geruime tijd te vinden, maar vanaf woensdag krijgt ook de Utrechter de kans om de verse groenten van eigen bodem te proeven. Dan opent het ‘Kastaurant’ de deuren. Terwijl je in de kas eet, zie je de groenten groeien.