Wesley Sneijder haalt Utrechtse voetbalclub DHSC naar Qatar

Van 9 januari tot 14 januari belegt DHSC op kosten van Sneijder een trainingskamp in Qatar. Hoogtepunt van de trip is de oefenwedstrijd die de Utrechters op 13 januari spelen tegen Al-Gharafa. De selectie zou aanvankelijk een trainingskamp beleggen in Maastricht, een trip die de spelers volgens voorzitter Ron Klunder zelf hadden georganiseerd. ,,Toen Wesley dat hoorde, vond hij het beter dat de selectie naar Qatar kwam. Onder ideale omstandigheden kunnen we ons daar voorbereiden op de tweede seizoenshelft.” Sneijder, die afgelopen zaterdag nog langs de lijn stond bij de competitiewedstrijd van DHSC tegen FC Aalsmeer, ondersteunt de club via de Stichting Sport Ondiep.