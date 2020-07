Wesley Sneijder tóch op het trainingsveld van DHSC, maar niet als speler

HOE IS HET NU MET? Door op te treden als dragqueen ontmoette Sander zijn grote liefde: ‘Nu zet ik me in voor de regenboog­com­mu­ni­ty’

19:40 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Sander (40), bankmedewerker en dragqueen Roxy Diamond.