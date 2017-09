Wethouder Bunnik start manifest: in 2018 is helft wethouders een vrouw

De Bunnikse wethouder Erika Spil legt meteen maar de kale cijfers op tafel: van alle wethouders in het land is 22 procent vrouw en 78 procent man. „Maar feit is ook dat vrouwen niet minder slim zijn dan mannen”, zegt zij. Dus vanwaar dat enorme verschil?

Erika Spil is sinds januari wethouder in Bunnik. Ze is lid van GroenLinks, maar vertegenwoordigt er Perspectief 21 in het college van burgemeester en wethouders. Dat is de lokale partij waarin GroenLinks en PvdA samenwerken. Ze volgde Rob Zakee op, die opstapte omdat hij zich onvoldoende gesteund voelde in zijn manier van werken.



Spil: „Het kan haast niet anders of er zijn veel gekwalificeerde vrouwen die niet doen waarvoor ze zijn opgeleid of die thuis zitten. Terwijl er ook minder gekwalificeerde mannen wethouder zijn, op een plek waar dus prima een vrouw deze positie had kunnen bekleden.”

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Met het oog daarop is Spil een actie begonnen: zij wil dat zoveel mogelijk vrouwen zich beschikbaar stellen voor het wethouderschap. In het gemeentehuis van Bunnik ontvangt ze vrijdag 29 september collega-bestuurders uit het hele land, die een manifest zullen ondertekenen: ‘50 procent vrouwelijke wethouders in 2018’. Het is een oproep tot een meer ‘feminiene’ kijk in het openbaar bestuur. Op het te ondertekenen pamflet staat: „Ik wil een openbaar bestuur dat alle talenten benut.”

Mannen laten talenten onbenut?

„Mannen doen niets fout, ze kunnen uitstekende bestuurders zijn. Ik zeg ook altijd: de verschillen tussen personen zijn groter dan de verschillen tussen mannen en vrouwen. Je moet bovendien selecteren op kwaliteit, niet op sekse. Dat gezegd hebbend, vind ik óók dat het gemeentebestuur een evenwichtige afspiegeling moet zijn van de samenleving díe het bestuurt. En die bestaat toch echt voor de helft uit vrouwen, en niet voor 22 procent.”

Nemen vrouwen andere besluiten dan mannen?

„Ze kijken nét anders naar dingen. En omdat je alle denkbare aspecten moet afwegen, verloopt besluitvorming uiteindelijk beter met een gelijkwaardige inbreng van vrouwen. Stel je voor, er is een straatlantaarn stuk. Een man – niet alle mannen, maar de meesten – denkt allereerst aan de techniek: hoe krijgen we hem weer aan het branden? Een vrouw zal eerder denken: het is daar nu donker, dus hoe kom ik veilig thuis? Beide zijn belangrijk, maar de invalshoek is anders.”

„Ander voorbeeld: de wethouders in onze regio die over belastingsamenwerking vergaderen, zijn allemaal mannelijk. Ik ben de enige vrouw aan tafel. Het gaat over geld en hoe alles te organiseren, en daar zitten we natuurlijk ook voor. Maar als ik dan begin over kleine inkomens die tóch die gemeentebelastingen moeten ophoesten of als ik aandacht vraag voor de klachtenafhandeling van mensen die tegen een muur oplopen – ja, dan merk ik dat mijn collega’s het prettig vinden dat we daarmee óók over de menselijke maat komen te spreken.”

„De sfeer is toch anders. De vergaderingen verlopen anders. Mannen zitten doorgaans op de zogenaamd ‘harde’, meer politiek-bestuurlijke lijn. Als een man bestuurder is, bedoel ik, dan bestúúrt hij ook. Vrouwen zitten, vanuit hun feminiene eigenschappen, sneller en ook dichter op de vraag: ‘Wat doet dit met de individuele burger?’ Daar zit meer emotie bij.’’

Quote Hier is de helft in de raad en het college vrouw. Laat Bunnik een voorbeeld zijn Erika Spil „Niet dat er geen empathie bestaat in het openbaar bestuur. Wel is het zo, dat vrouwen er eerder een bijdrage aan zullen leveren dan mannen.”

„Ja, dat is er wel. Machomannen in het openbaar bestuur, mannen die elkaar baantjes toespelen en die onder elkaar bepaalde grappen maken, het komt voor. Het is cultuur en ik heb niet de illusie dat ik die kan veranderen.”

„Ook weer zoiets: als het over geld en stenen gaat, dan is dat ‘mannenwerk’. Gaat het over het sociale domein, dan is de wethouder al snel een vrouw. Ik heb meegemaakt dat mensen zeer verbaasd waren dat ík de wethouder was die op bezoek kwam; ze verwachtten een man. Het zijn vooroordelen, daar heb je gewoon mee te maken. Die kan ik ook niet wegnemen. En ook dát is niet waarom ik dit manifest ben begonnen. Ik wil alleen maar dat vrouwen die het kúnnen, het ook gaan dóen.”

„Ik heb altijd drukke banen gehad. Mij is op het schoolplein talloze keren gevraagd: hoe combineer je dat toch allemaal? Op een zeker moment was ik dat zat. Toen heb ik gezegd: ik wil het er best over hebben, maar je gaat diezelfde vraag eerst maar aan mijn man stellen.”

„Voordat ik begon – ik ben als wethouder in De Ronde Venen begonnen – heb ik iedereen in mijn omgeving gevraagd of ze er voor me willen zijn, als ik een beroep op ze moet doen. Dat hebben ze gedaan en dat doen ze tot de dag van vandaag nog stééds. Ik was in die tijd ook nog alleenstaande moeder met twee kinderen. Je kunt je eigen netwerk organiseren. En verder hanteer ik een gouden regel: ik neem altijd de telefoon op als één van mijn kinderen belt, ongeacht waar ik ben of met wie ik praat. Het is me gebeurd, dat ik een gesprek met de commissaris van de koning moest onderbreken omdat mijn dochter belde over een broodje kaas . Op dat moment was dat voor mij ook belangrijker. Ik ken genoeg mannen die stilletjes denken: ik wou dat ik dat durfde.’’

Zijn er ook mensen (mannen?) die uw manifest maar een rare actie vinden?

„Nee. Ik kom ze niet tegen. Mannen zijn het er van harte mee eens, merk ik. Zij vinden het ook gewoon prettiger werken met vrouwen in hun team. Welk team dan ook. Dat komt de sfeer ten goede.”

Erika Spil: ,,Ik hanteer een gouden regel: ik neem altijd de telefoon op als één van mijn kinderen belt, ongeacht waar ik ben of met wie ik praat.''