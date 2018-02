Wethouder De Groene vertrekt na kritisch rapport; D66 scheurt in tweeën

UpdateDe chaos binnen D66 in Stichtse Vecht is nog groter geworden. Wethouder Pieter de Groene stapte vanavond stapt op na een kritisch rapport over belangenverstrengeling. In het debat in de gemeenteraad dat daarop volgde, scheurde de D66-fractie in tweeën.

De Groene stapte aan het begin van de avond op na de publicatie van een rapport over zijn integriteit. Hieruit blijkt dat hij fout zat door door zich in een commissievergadering te bemoeien met gemeentelijk geld voor een kinderopvangorganisatie.

Vanwege een bouwplan zou de kinderopvangorganisatie verhuizen naar een gebouw dat eigendom is van de partner van de D66-wethouder. Doordat De Groene vroeg om een snel besluit over de bijna 200.000 euro die de gemeente zou bijdragen, heeft hij de schijn van belangenverstrengeling gewekt, staat in het rapport. Zijn partner heeft immers financieel voordeel bij deze kredietverstrekking door de gemeente.

In het rapport staat dat De Groene dat niet had moeten doen. Hij was eerder gewaarschuwd door een advocatenbureau dat door burgemeester Witteman was ingehuurd om de kwestie in kaart te brengen. Het advies luidde om zich uiterst terughoudend op te stellen. Dat deed hij niet, ook niet bij eerdere interne overleggen over het krediet.

De Groene liet een verklaring voorlezen waarin hij het rapport grotendeels onderschreef en waarin hij zijn ‘oprechte excuses’ aanbood. Daarna vertrok hij uit de raadszaal. De Groene was duidelijk geïrriteerd dat de fracties eerst het woord wilden voeren, terwijl hij had aangegeven zijn tekst te willen voordragen.

Volledig scherm Wethouder Franko Zivkovic (midden) kaartte de integriteitskwestie van zijn partijgenoot Pieter de Groene aan bij burgemeester Witteman. © Foto Ruud Voest

De integriteitskwestie heeft D66 in Stichtse Vecht in een diepe crisis gestort. Wethouder Franko Zivkovic kaartte de opmerking van zijn partijgenoot over de kinderopvang aan bij burgemeester Witteman. Het bestuur van D66 zegde daarop het vertrouwen in Zivkovic op. De partij vond dat hij eerst met De Groene had moeten spreken. Zivkovic weigerde zich vervolgens terug te trekken van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, waarna de partij besloot niet mee te doen aan de verkiezingen. Volgens het partijbestuur zorgde Zivkovic al langer voor problemen. D66 is nu de grootste partij met zes zetels.

De onderzoekscommissie vindt de stap van Zivkovic ‘begrijpelijk en gepast’, staat in het rapport. De crisis binnen de partij kwam in het gemeenteraadsdebat tot volle wasdom. Lijsttrekker Femke Goedendorp wordt niet meer gesteund door drie fractieleden, die publiekelijk aangaven dat ze niet het woord voerde namens de gehele fractie. Meerdere partijen spraken van een gênante vertoning en vroegen zich af of er meerdere D66-fracties zijn. Daarop zei Goedendorp dat D66 zich terugtrekt uit de coalitie. Het tweede deel van de fractie lijkt in de coalitie te blijven en daarmee wethouder Zivkovic in het zadel te houden. De coalitie is wel de meerderheid kwijt.