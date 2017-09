Wethouder Everhardt houdt risico schadeclaims tippelzone geheim

Wethouder Victor Everhardt (D66) wil niets loslaten over de haalbaarheid van de miljoenenclaims van ondernemers die de gemeente boven het hoofd hangt als ze besluit de tippelzone naar De Meern (Boteyken) of Lage Weide (Elektronweg) te verplaatsen.

Dat bleek vanavond tijdens het wekelijkse vragenuur, waar de VVD, SP, D66 en ChristenUnie vragen hadden over de geplande verplaatsing van de prostitutiestrook. De zone is nu nog gevestigd op de Europalaan, maar moet daar weg vanwege woningbouw.

Directeuren

Tientallen directeuren van het midden - en kleinbedrijf kwamen gisteravond op beide beoogde locaties in een spoedzitting bijeen om met de wethouder te praten over de gevolgen van een verhuizing. De ondernemers dreigen met miljoenenclaims als de gemeente besluit de zone in hun buurt te vestigen.

De wethouder zegt in november of december met een voorstel voor één van de twee locaties naar de raad te komen. ,,In onze afweging zal dan ook een financiële onderbouwing zitten. Het risico van eventuele schadeclaims zal onder geheimhouding aan de raad worden verstrekt.’’

Eigendom

Voor het stuk grond aan de Boteyken op bedrijvenpark Oudenrijn in De Meern heeft de gemeente een voorlopige koopovereenkomst met de firma Oskam. De grondwaarde bedraagt 7 miljoen euro. Ook Oskam dreigt met claims. ,,De grond is nog niet juridisch geleverd en dus nog ons eigendom", zei de wethouder. ,,We zijn in goed gesprek met Oskam.''