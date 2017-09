Wethouder krijgt spervuur aan vragen van bewoners over tippelzone

In een zaal in zalencentrum NDC Den Hommel kwamen zo’n zestig mensen samen om vragen te stellen aan de wethouder. Onder bewoners en enkele ondernemers zijn er zorgen over veiligheid, het verkeer en de economische consequenties.

Zo liet Ton van Riet van vereniging Eigenarencollectief van Lage Weide weten de eigenaren van panden aan de Elektronweg en de Atoomweg aan te schrijven. ,,Wij willen voor elkaar krijgen dat we collectief onze panden laten taxeren door een makelaar. Zo krijgen we beter inzicht in de financiële gevolgen.’’ De wethouder wilde niet ingaan op vragen over hoeveel geld de gemeente zou willen uitgeven aan een verhuizing.

Bewoners Frans van der Putten en Jos Huibers deed ‘zo’n gladjakker’ (Everhardt, red) heel hard z’n best om geen antwoord te geven op vragen. ,,En daar is hij aardig in geslaagd’’, zegt Huibers. ,,Er zijn veel vragen over de manier waarop het locatieonderzoek is gedaan. Het is een slecht onderzoek. In het rapport is meegenomen dat er bij de Elektronweg geen bedrijven zitten die ook ’s avonds laat en ’s nachts werken, maar dat is dus niet het geval.’’