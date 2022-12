Wethouder Linda Voortman: brengt verlichting waar het kan, maar kent haar beperkingen

Plannen nieuwe islamiti­sche middelbare school in Utrecht tóch goedge­keurd: ‘Iedereen is er welkom’

De islamitische school het Al Amana College mag binnenkort zijn deuren openen in Utrecht. Dit wordt de derde islamitische middelbare school van Nederland. Het verzoek van de school werd eerst afgewezen door minister Dennis Wiersma, omdat het burgerschapsonderwijs niet in orde zou zijn. Nadat de school in bezwaar is gegaan, zijn de plannen toch goedgekeurd.

22 december