Wethouder onderzoekt of er vluchtelingen kunnen wonen in leegstaande woonboerderij Cothen

VVD-wethouder Hans Buijtelaar van Wijk bij Duurstede gaat binnenkort praten met Bernd Damme, compagnon van Sywert van Lienden in de ‘mondkapjesdeal’. Inzet van het gesprek: kunnen er vluchtelingen worden opgevangen in Dammes leegstaande boerderij in Cothen?

Volgens Buijtelaar is het mogelijk op korte termijn vluchtelingen in dit rijksmonument op te vangen als eigenaar Damme hiertoe bereid is. De vraag werd onlangs opgeworpen door GroenLinks-raadslid Willem Brock.

Buijtelaar: ,,Nu de woningnood zo urgent is, heb ik niet de luxe om een woonmogelijkheid uit te sluiten. We zoeken naar leegstaande gebouwen en ook lappen grond waarop snel flexwoningen gebouwd kunnen worden. De eigenaar moet wel zelf willen. Wij hebben als gemeente geen bevoegdheid om in te grijpen.’’

Voor het eerst reageert Damme: ,,De wethouder mag altijd contact met mij opnemen.” Te zijner tijd is hij van plan zelf in Cothen te gaan wonen in de Herberg Prins van Friesland, zoals de boerderij officieel heet. Maar dat zal op zijn vroegst pas volgend jaar zijn. Eerst wil hij de twee rijksmonumentale gebouwen (de boerderij en de potstal) laten restaureren. Dat is volgens hem hard nodig.

Omgevingsvergunning

Damme: ,,Hiervoor zijn de nodige plannen uitgewerkt met deskundigen op het gebied van monumentenzorg. Ik hoop dat dit jaar een begin kan worden gemaakt met de restauratie van de boerderij en de potstal.’’

Voor het verbouwen van het niet beschermde deel met de naam Zwarte Madonna heeft Damme al enkele maanden de vereiste omgevingsvergunning op zak. Dat wordt een ruimte die geschikt is als kleinschalige vergader- en trainingslocatie en voor kleine culturele evenementen zoals exposities.

In Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek worden nu ruim vijftig vluchtelingen opgevangen. Zij krijgen onderdak in bijgebouwen van particulieren, leegstaande boerderijen, vier chalets op recreatiepark Kooten en in logeerverblijven bij fruittelers die in het plukseizoen bedoeld zijn voor Poolse arbeiders. Buijtelaar verwacht dat er in Wijk woonruimte voor honderd tot 150 vluchtelingen nodig is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.