Wethouder steekt demonstratief vingers in zijn oren: ‘la la la’

Een aantal Loenense insprekers wilde dinsdagavond nog een punt maken in de al jaren slepende discussie over de komst van een hondenkennel in hun dorp. Een kwestie waarvoor het college van de gemeente Stichtse Vecht al door een onafhankelijk onderzoeksbureau op de vingers is getikt, omdat het bewoners slecht had geïnformeerd en procedures verkeerd had aangepakt.



Wethouder Zivkovic-Laurenta had volgens inspreker Hendrik Land geen behoefte meer in een ander geluid en stak demonstratief zijn vingers in zijn oren en begon te zingen. ,,Het was echt onvoorstelbaar. Ik deed beroep op mijn recht, maar hij wilde me niet horen.’’