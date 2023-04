Wethouder Voortman onder vuur in Tweede Kamer: opheldering geëist over versoepeling bijstandsregels

Hoe bijstands­ex­pe­ri­ment van Utrechtse wethouder tot woede leidde in Den Haag: ‘Onaccepta­bel!’

De wachttijd verdwijnt én bijverdienen naast je uitkering wordt mogelijk. Utrecht versoepelt de regels voor inwoners tot 27 jaar die bijstand aanvragen. Daarmee handelt de gemeente bewust in strijd met landelijke wetgeving. Het stadsbestuur hoopt op deze manier te voorkomen dat jongeren zichzelf diep in de schulden werken en het vertrouwen in de overheid verliezen.