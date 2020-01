Wethouders in brief aan minister: door lerarentekort binnenkort wellicht vierdaagse lesweek

Dat schrijven de onderwijswethouders van de vier grote steden (G4) in een brief aan onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie). De wethouders willen dat het kabinet snel met extra geld over de brug komt om de onderwijscrisis te lijf te gaan. In de G4 zouden aan het begin van het schooljaar 662 leraren te weinig zijn. Volgens de wethouders spiegelt Slob het lerarentekort ‘veel te rooskleurig voor'.

Slob heeft al eerder al geld toegezegd, maar tot grote onvrede van de leerkrachten, bleek dit een incidenteel bedrag. De wethouders willen dat Slob met een structureel bedrag over de brug komt. Daarnaast zijn ze ‘teleurgesteld’ dat Slob onvoldoende oog heeft voor de grote steden

En juist dat laatste is hard nodig, betogen ze. Lesgeven in de grote steden ‘vraagt meer van een leraar’ dan lesgeven buiten de G4 ‘en bovendien zijn de kosten voor levensonderhoud er substantieel hoger’. Ook is het lerarentekort in de Randstad groter.

Noodmaatregelen

De schoolbesturen uit de vier grote steden komen binnenkort met een pakket noodmaatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Die bestaan onder meer uit het vergroten van de klassen, grotere inzet van onbevoegden voor de de klas en wellicht de invoering van een vierdaagse lesweek. De wethouders hebben er begrip voor als scholen noodgedwongen niet meer aan het wettelijk aantal lesuren kunnen komen.