Wethouders te jong? Marieke: ‘Terechte vraag, maar het is de bravoure die we nodig hebben’

columnWas ik net een beetje gewend aan het feit dat mensen van mijn leeftijd wethouder, minister of zelfs koning kunnen zijn, worden er nu ineens mensen wethouder, wiens moeder ik had kunnen zijn. Gesteld dat mijn man en ik ons als jongverliefde studenten in Groningen al hadden voortgeplant. Iets wat in 2003 alsnog gebeurde in een Utrecht waar je nog makkelijk een betaalbare woning kon vinden om samen met die baby in te wonen.